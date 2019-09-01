У Росії батько по-звірячому вбив двомісячну доньку, яка народилася з вродженою патологією.
31 серпня у російському Саратові 38-річний чоловік обезголовив двомісячну доньку. На убивство він пішов, коли 26-річна мати відійшла у магазин.
Нелюд відрізав ножем дитині голову, поклав тіло у сумку і відніс на горище. Сусіди стали свідками того, як чоловік піднімається з сумкою.
Прибулі на місце поліцейські виявили труп дівчинки і ніж поруч.
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Слідство розглядає, що можливим мотивом для вбивства став стан здоров’я дитини, яка народилася з вродженою патологією.
Нагадаємо, на Черкащині п’яний батько намагався вбити власних дітей.
Джерело: KP.RU
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