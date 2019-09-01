У Росії батько по-звірячому вбив двомісячну доньку, яка народилася з вродженою патологією.

31 серпня у російському Саратові 38-річний чоловік обезголовив двомісячну доньку. На убивство він пішов, коли 26-річна мати відійшла у магазин.

Нелюд відрізав ножем дитині голову, поклав тіло у сумку і відніс на горище. Сусіди стали свідками того, як чоловік піднімається з сумкою.

Прибулі на місце поліцейські виявили труп дівчинки і ніж поруч.

Читайте: У лікарні Кривого Рогу померла дитина. Батьки говорять про смертельну ін’єкцію

Слідство розглядає, що можливим мотивом для вбивства став стан здоров’я дитини, яка народилася з вродженою патологією.

Нагадаємо, на Черкащині п’яний батько намагався вбити власних дітей.

Джерело: KP.RU