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Факти / Надзвичайні події

У Росії чоловік обезголовив двомісячну доньку

У Росії батько по-звірячому вбив двомісячну доньку, яка народилася з вродженою патологією.

У Росії чоловік обезголовив двомісячну доньку

31 серпня у російському Саратові 38-річний чоловік обезголовив двомісячну доньку. На убивство він пішов, коли 26-річна мати відійшла у магазин.

Нелюд відрізав ножем дитині голову, поклав тіло у сумку і відніс на горище. Сусіди стали свідками того, як чоловік піднімається з сумкою.

Прибулі на місце поліцейські виявили труп дівчинки і ніж поруч.

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Слідство розглядає, що можливим мотивом для вбивства став стан здоров’я дитини, яка народилася з вродженою патологією.

Нагадаємо, на Черкащині п’яний батько намагався вбити власних дітей.

Джерело: KP.RU

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