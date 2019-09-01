У США сталася стрілянина, в результаті якої щонайменше п’ятеро осіб загинули, ще 21 — отримали поранення.

У місті Одеса в штаті Техас чоловік прямо на вулицях розстрілював людей.

У результаті стрілянини загинули щонайменше п’ятеро осіб, ще 21 — отримали поранення.

Розпочався кривавий “бойовик” у США, коли чоловік на золотій Honda застрелив співробітника Департаменту громадської безпеки, який його зупинив.

Після цього убивця поїхав на захід міста, застреливши дорогою кілька людей. Далі, вкравши поштову вантажівку, зловмисник продовжив рух на схід міста в бік кінотеатру Cinergy, дорогою стріляючи у людей.

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Тут сталася перестрілка з поліцією, під час якої стрілка убили.

Ним виявився 30-річний чоловік. Про його мотиви поки нічого невідомо.

Нагадаємо, у місті Дейтон у США сталася стрілянина, в результаті якої загинули дев’ять осіб.

Джерело: CNN