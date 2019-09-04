PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На півдні Туреччини стався землетрус

На півдні Туреччини зафіксовано серію підземних поштовхів, найпотужніший – 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

На півдні Туреччини стався землетрус

В Туреччині, у Середземноморському регіоні, 4 вересня стався землетрус.

Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) зафіксувало серію поштовхів силою 3,8, 4,5 та 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

Читайте: На грецькому острові Крит стався потужний землетрус

А синоптики прогнозують на півдні країни зливи, грози та штормовий вітер найближчими днями.

Нагадаємо, що 19 липня в Афінах стався потужний землетрус силою 5,3 бали. Підземні поштовхи спровокували обвал занедбаної портової будівлі. Всього постраждали чотири людини, вони були госпіталізовані з несерйозними травмами.

Джерело: AFAD

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Борут Пахор
Словенія пропонує особливий статус України в Євросоюзі
Туреччина
Все, що потрібно знати про відпочинок у Туреччині: регіони, готелі, екскурсії
с-400
Росія поставила Туреччині нову партію С-400
У Туреччині на відпочинку отруїлися 80 туристів
У Туреччині на відпочинку отруїлися 80 туристів
В Туреччині горять ліси біля Бодрума і Міласа: почалася евакуація
В Туреччині горять ліси біля Бодрума і Міласа: почалася евакуація
туреччина
Туристи мало витрачають: в Туреччині вимагають заборонити систему все включено
Укроборонпром
Українсько-турецька зброя: спільне підприємство вже працює над проектами
Зеленський обіцяє спростити отримання дозволу для відвідування Криму
Зеленський обіцяє спростити отримання дозволу для відвідування Криму
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка