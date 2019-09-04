На півдні Туреччини зафіксовано серію підземних поштовхів, найпотужніший – 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

В Туреччині, у Середземноморському регіоні, 4 вересня стався землетрус.

Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) зафіксувало серію поштовхів силою 3,8, 4,5 та 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

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А синоптики прогнозують на півдні країни зливи, грози та штормовий вітер найближчими днями.

Нагадаємо, що 19 липня в Афінах стався потужний землетрус силою 5,3 бали. Підземні поштовхи спровокували обвал занедбаної портової будівлі. Всього постраждали чотири людини, вони були госпіталізовані з несерйозними травмами.

Джерело: AFAD