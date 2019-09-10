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Факти / Надзвичайні події

У Києві автомобіль зніс стовп і перевернувся кілька разів, є постраждалі

У Києві на Столичному шосе сталася ДТП, внаслідок якої постраждали троє людей.

ДТП в Києві

У Києві водій автомобіля Renault Logan з трьома пасажирами прямував у бік центру Столичним шосе.

Перед розвилкою легковик вилетів на зелену зону і зніс стовп, після чого кілька разів перекинувся.

В результаті аварії постраждали двоє жінок і чоловік. Їх госпіталізували.

Читайте: Подвійна ДТП у Києві: на Харківському шосе загорілася Toyota

Водій повідомив поліцейським, що аварія сталася через те, що він заснув.

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП під Києвом, де Москвич розірвало на дві частини.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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