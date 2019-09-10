У Києві на Столичному шосе сталася ДТП, внаслідок якої постраждали троє людей.
У Києві водій автомобіля Renault Logan з трьома пасажирами прямував у бік центру Столичним шосе.
Перед розвилкою легковик вилетів на зелену зону і зніс стовп, після чого кілька разів перекинувся.
В результаті аварії постраждали двоє жінок і чоловік. Їх госпіталізували.
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Водій повідомив поліцейським, що аварія сталася через те, що він заснув.
До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП під Києвом, де Москвич розірвало на дві частини.
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