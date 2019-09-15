У Харкові після Маршу рівності відбулися сутички, у яких постраждали двоє поліцейський. 17 осіб були затримані правоохоронцями.

17-річний харків’янин після закінчення Маршу став кидати камінням в людей, які йшли вздовж Сумської вулиці після заходу.

Молодика затримали правоохоронці. Йому загрожує покарання за ч. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні порушення.

Крім того, 17 осіб були затримані через сутички на вулиці Римарській.

– Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. Постраждали двоє працівників поліції, – розповіли у ГУНП у Харківській області.

За фактом подій слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Затриманим загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Крім того, у парку Шевченка група осіб напала на юнака. Слідчі Шевченківського відділу поліції внесли відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у столиці України 23 червня пройшов Марш рівності – Київпрайд 2019.