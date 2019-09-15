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Марш равенства в Харькове: в столкновениях пострадали двое полицейских

В Харькове после Марша равенства произошли столкновения, в которых пострадали двое полицейский. 17 человек были задержаны правоохранителями.

Марш равенства в Харькове: в столкновениях пострадали двое полицейских

17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль Сумской улице после мероприятия.

Парня задержали правоохранители. Ему грозит наказание по ч. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Кроме того, 17 человек были задержаны из-за столкновений на улице Рымарской.

– Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое сотрудников полиции, – рассказали в ГУНП в Харьковской области.

По факту событий следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Задержанным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Читайте: Марш равенства в Харькове: столкновения и первые пострадавшие

Кроме того, в парке Шевченко группа лиц напала на юношу. Следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в столице Украины 23 июня прошел Марш равенства – КиевПрайд 2019.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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