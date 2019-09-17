У Києві легковик на великій швидкості зіткнувся з тролейбусом.

У вівторок, 17 вересня, на проспекті Академіка Глушкова у Києві сталася ДТП за участю легковика та тролейбуса.

Як видно на фото, які з’явилися у мережі, Lada після зіткнення з громадським транспортом перетворилася на металобрухт.

За непідтвердженою інформацією, пасажира авто швидка забрала у важкому стані. Водієві пощастило більше – у нього легкі травми.

За іншими даними, у водія – перелом ноги, а у пасажира – розбита чашечка та перелом руки.

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Очевидці розповідають, що легковик їхав на великій швидкості, а водій навіть не намагався гальмувати.

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП під Києвом, в якому автомобіль розірвало на дві частини.