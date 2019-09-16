У Києві на лівому березі невідомі скоїли напад на десятки припаркованих автомобілів.

У Києві минулої ночі десятки припаркованих авто були пошкоджені невстановленою речовиною.

Зловмисники вилили речовина на транспортні засіб в районі станції метро Славутич на лівому березі, повідомили в столичній поліції.

Точна кількість постраждалих авто ще встановлюється, але кількість заяв вже говорить про десятки пошкоджених машин.

Правоохоронці на даний момент ще не можуть назвати речовині, яке використовувалося. Поліція працює з очевидцями нападу.

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Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за фактом того, що сталося.

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП під Києвом, в якому автомобіль розірвало на дві частини.