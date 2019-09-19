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Факти / Надзвичайні події

СБУ розкрила групу злочинців, яка видавала себе за правоохоронців

У Дніпрі СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке вчиняло розбій, видаючи себе за правоохоронців.

Затримання зловмисника

Зловмисники представлялися керівниками підрозділів СБУ, злодіями в законі або слідчими поліції.

Правоохоронцям Дніпра вдалося заблокувати діяльність злочинного угруповання і встановити, що його учасники займалися розбоєм і вимагали від приватного підприємця $300 тис.

– У випадку несплати грошей зловмисники погрожували чоловікові та його близьким родичам насильством і фізичною розправою, – йдеться у повідомленні.

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СБУ зафіксувала передачу $100 тис. зловмисникам.

Крім того, правоохоронці затримали одного з можливих учасників злочинного угруповання, йому оголосили про підозру.

До слова, у Києві викрили діяльність групи, яка шпигувала за громадянами і передавала інформацію про них за гроші.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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