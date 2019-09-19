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Факти / Надзвичайні події

У Туреччині стався вибух на хімзаводі

У Стамбулі через пожежу на хімзаводі прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства.

У Туреччині стався вибух на хімзаводі

У Стамбулі (Туреччина) відбувся потужний вибух на хімічному заводі.

Спочатку на підприємстві почалася пожежа, яка спричинила вибух одного з металевих баків.

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Внаслідок чого кілька співробітників заводу отримали опіки, також постраждали двоє пожежників. Про жертви поки не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що в афганському Чарикарі стався вибух під час передвиборного мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані.

Фото: скрінщот з відео

Джерело: ВВС

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