У Стамбулі через пожежу на хімзаводі прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства.

У Стамбулі (Туреччина) відбувся потужний вибух на хімічному заводі.

Спочатку на підприємстві почалася пожежа, яка спричинила вибух одного з металевих баків.

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Внаслідок чого кілька співробітників заводу отримали опіки, також постраждали двоє пожежників. Про жертви поки не повідомляється.

Huge explosion at Turkish chemical factory sends a metal tank flying into the air [tap to expand] https://t.co/mTKVx6MaVA pic.twitter.com/FpM41AcpeA — BBC News (World) (@BBCWorld) September 19, 2019

Раніше Факти ICTV писали, що в афганському Чарикарі стався вибух під час передвиборного мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані.

Фото: скрінщот з відео