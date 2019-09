У Стамбулі (Туреччина) відбувся потужний вибух на хімічному заводі.

Спочатку на підприємстві почалася пожежа, яка спричинила вибух одного з металевих баків.

Внаслідок чого кілька співробітників заводу отримали опіки, також постраждали двоє пожежників. Про жертви поки не повідомляється.

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 19, 2019