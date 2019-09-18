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Розстріл Кириллова у Запорізькій області – Князєв назвав версії вбивства

Очільник Нацполіції Сергій Князєв назвав версії вбивства заступника голови Якимівської ОТГ Дмитра Кирилова.

Розстріл Кириллова у Запорізькій області – Князєв назвав версії вбивства

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій вбивства заступника голови Якимівської ОТГ Дмитра Кирилова.

– Щодо робочих версій: розглядаються версії, пов’язані з його особистим життям, комерційною діяльність, політичної версії поки що немає, – зазначив Князєв.

Він додав, що в області введена поліцейська операція відповідного рівня.

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Правоохоронці вилучили зброю, можливо з якої були здійснені постріли.

Нагадаємо, у селищі міського типу Якимівка в Запорізькій області розстріляли заступника керівника місцевого ОТГ Дмитра Кириллова.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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