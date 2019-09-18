Очільник Нацполіції Сергій Князєв назвав версії вбивства заступника голови Якимівської ОТГ Дмитра Кирилова.
Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій вбивства заступника голови Якимівської ОТГ Дмитра Кирилова.
– Щодо робочих версій: розглядаються версії, пов’язані з його особистим життям, комерційною діяльність, політичної версії поки що немає, – зазначив Князєв.
Він додав, що в області введена поліцейська операція відповідного рівня.
Читайте: У Миколаєві розстріляли працівників АЗС – поліція оголосила спецоперацію Сирена
Правоохоронці вилучили зброю, можливо з якої були здійснені постріли.
Нагадаємо, у селищі міського типу Якимівка в Запорізькій області розстріляли заступника керівника місцевого ОТГ Дмитра Кириллова.