На Харківщині у селі Першотравневе чоловік підпалив два будинки та стріляв у сусіда через ревнощі.

У Харківській області чоловік вистрілив кілька разів у свого сусіда, а потім підпалив його будинок.

Зловмисником виявився 32-річний чоловік, якого нещодавно покинула дружина. Він подумав, що саме сусід винний у його сімейній драмі, тому вирішив помститися.

Налякавши опонента, стрілок поїхав до батьків свого сусіда, аби там вчинити такий же погром.

Батьком виявився, священик місцевого храму. У нього згоріла машина та усе майно, але сім’я вціліла.

Аби чолов’яга не накоїв ще більшого лиха, люди викликали правоохоронців. Його таки розшукали. Ледь живий і скривавлений він лежав у власному дворі.

Так закінчилась невдала спроба самогубства.

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Аби врятувати зловмисникові життя, з Харкова в місцеву лікарню санавіацією доправили хірурга.

У поліції відкрили одразу декілька кримінальних проваджень: за навмисне пошкодження майна та подвійне замах на вбивство.

До речі, на Миколаївщині правоохоронці розшукують Володимира Касапу, який втік з Вознесенської колонії, відбуваючи покарання за умисне вбивство.