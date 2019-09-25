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Факти / Надзвичайні події

ДТП на перехресті у Черкасах: постраждали дві вагітні жінки та дитина

На перехресті вулиць Смілянської та Благовісної у Черкасах ввечері 24 вересня сталася ДТП, внаслідок якої постраждали троє людей.

ДТП на перехресті у Черкасах

У Черкасах водій Chevrolet Aveo, рухаючись вулицею Смілянською в напрямку центра міста на жовтий миготливий сигнал світлофора, не надав перевагу Volkswagen Passat, що рухався головною дорогою.

Сталося зіткнення, внаслідок якого постраждало троє людей: дві вагітні жінки на великих термінах (пасажири Chevrolet), а також п’ятирічний хлопчик.

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Усіх госпіталізовано до лікарні. Пізніше одну жінку із дитиною після огляду відпустили додому, а іншу перевели до перинатального центру.

ДТП на перехресті у Черкасах

До слова, 23 вересня у Чернігові підліток за кермом легковика не впорався з керуванням на мокрій дорозі та протаранив дерево. Водій та три його пасажири загинули.

Джерело: Прочерк

Фото: Прочерк

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