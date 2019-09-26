На автодорозі Київ-Харків-Довжанський внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів загинули три людини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6.30 у Слов’янському районі на виїзді до Харківської області.

Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на автодорозі Київ – Харків – Довжанський смертельні травми отримали двоє дорослих та 6-річна дівчинка.

Водій Hyundai не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Toyota.

Всі пасажири Hyundai загинули на місці – це чоловік, 31-річна жінка та її 6-річна донька. Родина мешкала у Слов’янську.

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Лобове зіткнення: на Харківщині в ДТП загинула молода сім’я / 7 фотографий

Дві пасажирки автомобілю Toyota госпіталізовані з тілесними ушкодженнями – водій не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

До слова, 23 вересня у Чернігові підліток за кермом легковика не впорався з керуванням на мокрій дорозі та протаранив дерево. Водій та три його пасажири загинули.