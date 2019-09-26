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Факти / Надзвичайні події

Підозрюють у роботі на “ЛНР”: на Донбасі затримали прикордонника

У місті Краматорськ Донецької області затримали співробітника Держприкордонслужби та оголосили про підозру у роботі на “народну міліцію ЛНР”.

Затримання

За інформацією ДБР, затриманий у Краматорську співробітник Держприкордонслужби міг передавати дані терористичній організації.

Йому вже оголосили про підозру у роботі на “народну міліцію ЛНР” за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

– Слідством перевіряється інформація про можливі контакти підозрюваного з представниками терористичної організації “ЛНР” і передачу її членам інформації розвідувального характеру, – йдеться у повідомленні.

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Затриманий в 2014 році входив до складу незаконного збройного формування “ЛНР”, проте потім вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію.

  • Затримання
  • Затримання
  • Затримання
  • Затримання
Підозрюють у роботі на “ЛНР”: на Донбасі затримали прикордонника / 2 фотографии

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін 8-15 років з конфіскацією майна.

До слова, у Києві викрили банду, яка сприяла рейдерським захопленням в Україні.

Фото: ДБР

Джерело: ДБР

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