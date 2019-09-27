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Боксер Берінчик потрапив у ДТП

Український боксер Денис Берінчик, який повертався до Києва з тренувального табору в Буковелі, потрапив у серйозну ДТП.

Боксер Берінчик потрапив у ДТП

Автомобіль 31-річного боксера Дениса Берінчика злетів з дороги та перекинувся.

Його тренер Станіслав Григорук у соцмережах підтвердив, що аварія була серйозна, але, на щастя, обійшлося без серйозних травм.

– Усі живі! У машині було три людини! У одного травма шиї! – уточнив він.

Сам Берінчик не постраждав, судячи з фото, з ним усе добре.

Читайте: Берінчик переміг Аракаву і захистив титул WBO International

Боксер Берінчик потрапив у ДТП

Нагадаємо, в грудні 2018 року Денис Берінчик завоював титул WBO International, здобувши перемогу над філіппінцем Росекі Кристобалем.

Джерело: Станіслав Григорук 

Фото: Станіслав Григорук 

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