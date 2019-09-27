Український боксер Денис Берінчик, який повертався до Києва з тренувального табору в Буковелі, потрапив у серйозну ДТП.
Автомобіль 31-річного боксера Дениса Берінчика злетів з дороги та перекинувся.
Його тренер Станіслав Григорук у соцмережах підтвердив, що аварія була серйозна, але, на щастя, обійшлося без серйозних травм.
– Усі живі! У машині було три людини! У одного травма шиї! – уточнив він.
Сам Берінчик не постраждав, судячи з фото, з ним усе добре.
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Нагадаємо, в грудні 2018 року Денис Берінчик завоював титул WBO International, здобувши перемогу над філіппінцем Росекі Кристобалем.
Джерело: Станіслав Григорук
Фото: Станіслав Григорук
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