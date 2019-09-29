PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

ДТП на Дніпропетровщині: через поліцейського напідпитку постраждали три людини

У Дніпропетровській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Внаслідок аварії постраждали три людини.

ДТП на Дніпропетровщині: через поліцейського напідпитку постраждали три людини

У Павлограді Дніпропетровської області  поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі Volkswagen Golf не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем Lada Kalina.

Читайте: Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти

Внаслідок ДТП постраждали водій та два пасажири автомобіля Lada Kalina.

– Керівника відділу карного розшуку Павлоградського ВП та його заступника відсторонено від виконання службових обов’язків. Про подію повідомлено Державне бюро розслідувань, – заявили у прес-службі ГУНП у Дніпропетровській області.

Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

ДТП на Дніпропетровщині: через поліцейського напідпитку постраждали три людини / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що ввечері 26 вересня у Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

гор клименко голова нацполіції
Lexus RX і 500 тис. грн готівкою: що відомо про голову Нацполіції Клименка
ігор клименко
Клименка призначено новим головою Нацполіції
Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції
Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції
На Миколаївщині з колонії втік вбивця
На Миколаївщині з колонії втік вбивця
У Чернігові підліток за кермом легковика протаранив дерево – загинули четверо людей
У Чернігові підліток за кермом легковика протаранив дерево – загинули четверо людей
Невідомий відкрив вогонь на перекритому мосту Метро в Києві
Невідомий відкрив вогонь на перекритому мосту Метро в Києві
Аваков прийняв відставки Аброськіна і ще двох заступників Князєва
Аваков прийняв відставки Аброськіна і ще двох заступників Князєва
Мотлох і виснажені тварини: у Києві поліція забрала 2-річну дитину з неблагополучної сім’ї
Мотлох і виснажені тварини: у Києві поліція забрала 2-річну дитину з неблагополучної сім’ї
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка