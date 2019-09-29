У Дніпропетровській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння влаштував ДТП. Внаслідок аварії постраждали три людини.
У Павлограді Дніпропетровської області поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі Volkswagen Golf не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем Lada Kalina.
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Внаслідок ДТП постраждали водій та два пасажири автомобіля Lada Kalina.
– Керівника відділу карного розшуку Павлоградського ВП та його заступника відсторонено від виконання службових обов’язків. Про подію повідомлено Державне бюро розслідувань, – заявили у прес-службі ГУНП у Дніпропетровській області.
Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.
Раніше Факти ICTV писали, що ввечері 26 вересня у Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми.