Кількість загиблих під час землетрусу в Індонезії досягла 30, ще 156 постраждали, а близько 25 тис. людей змушені покинути будинки.

В Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула вже 30 людей.

Місцева влада повідомляє, що режим надзвичайної ситуації діятиме до 9 жовтня.

Протягом цього часу на місці події будуть проводити рятувальні та відновлювальні роботи.

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Підземний поштовх магнітудою 6,5 бала зафіксований в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії біля південного узбережжя острова Серам. За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як спустошливий.

До слова, 4 вересня на півдні Туреччини було зафіксовано серію підземних поштовхів, найпотужніший – 4,5 бала за шкалою Ріхтера.