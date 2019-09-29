PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 30

Кількість загиблих під час землетрусу в Індонезії досягла 30, ще 156 постраждали, а близько 25 тис. людей змушені покинути будинки.

Потужний землетрус в Індонезії

В Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула вже 30 людей.

Місцева влада повідомляє, що режим надзвичайної ситуації діятиме до 9 жовтня.

Протягом цього часу на місці події будуть проводити рятувальні та відновлювальні роботи.

Читайте: У Пакистані стався сильний землетрус – сотні потерпілих

Підземний поштовх магнітудою 6,5 бала  зафіксований в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії біля південного узбережжя острова Серам. За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як спустошливий.

До слова, 4 вересня на півдні Туреччини було зафіксовано серію підземних поштовхів, найпотужніший – 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка