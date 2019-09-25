Внаслідок землетрусу, який стався на півночі Пакистану загинуло щонайменше 22 людини, ще кілька сотень осіб були травмовані.

Підземні поштовхи відчувалися в столиці країни Ісламабаді і декількох інших містах, а також доходили до столиці Індії Нью-Делі.

За даними Геологічної служби США , епіцентр землетрусу магнітудою 5,8 бала зафіксували неподалік від міста Мірпур в контрольованій Пакистаном зоні спірного регіону Кашміру.

Читайте: На півночі Австралії стався потужний землетрус

Служба надзвичайних ситуацій Пакистану повідомила, що рятувальна операція може тривати кілька днів. Залучена також армія, авіація та команди надання медичної допомоги.

Місцева влада обіцяє негайну допомогу постраждалим.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Середземноморському регіоні на півдні Туреччини стався землетрус.

Там зафіксували поштовхи магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера.