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Факти / Надзвичайні події

Масове отруєння солодощами на Рівненщині – у лікарні 12 осіб

У Березному Рівненської області 12 осіб опинилися в лікарні після вживання кондитерських виробів, придбаних у магазині райцентру.

Отруєння

Внаслідок отруєння магазинними солодощами в інфекційне відділення районної лікарні в Березному госпіталізовано 12 осіб.

Серед постраждалих – четверо дітей.

На даний момент, за інформацією Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ, в лікарні перебувають 10 хворих, з них – троє дітей.

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У хворих, які першими звернулися за медичною допомогою, виділена сальмонела ентерітідіс.

У зв’язку з цим медики закликають всіх, хто вживав придбані в магазині Калач солодощі, при появі симптомів захворювання (біль у животі, нудота, блювота, пронос) звертатися за допомогою.

Нагадаємо, 13 вересня в Мукачево на Закарпатті вісім учнівотруїлися невідомою речовиною. Їх госпіталізували.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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