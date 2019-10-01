У Березному Рівненської області 12 осіб опинилися в лікарні після вживання кондитерських виробів, придбаних у магазині райцентру.

Внаслідок отруєння магазинними солодощами в інфекційне відділення районної лікарні в Березному госпіталізовано 12 осіб.

Серед постраждалих – четверо дітей.

На даний момент, за інформацією Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ, в лікарні перебувають 10 хворих, з них – троє дітей.

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У хворих, які першими звернулися за медичною допомогою, виділена сальмонела ентерітідіс.

У зв’язку з цим медики закликають всіх, хто вживав придбані в магазині Калач солодощі, при появі симптомів захворювання (біль у животі, нудота, блювота, пронос) звертатися за допомогою.

Нагадаємо, 13 вересня в Мукачево на Закарпатті вісім учнівотруїлися невідомою речовиною. Їх госпіталізували.