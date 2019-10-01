У Фінляндії в результаті нападу на коледж загинула одна людина і ще декілька осіб були поранені.
У Фінляндії скоєно напад на коледж у місті Куопіо, в результаті чого загинула одна людина і ще декількох було поранено.
За попередньою інформацією, в навчальний заклад увірвався невідомий з мечем і почав різати людей.
На місці події зараз працюють поліція і швидка допомога.
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Нагадаємо, у передмісті Парижа клієнт застрелив офіціанта через те, що йому довго довелося чекати своє замовлення.
Джерело: yle.fi
Фото: yle.fi
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