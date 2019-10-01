У Чернівецькій області зафіксували отруєння 56 осіб, серед яких є діти. Постраждалі гуляли на різних весіллях.
Перше повідомлення про отруєння надійшло у поліцію з селища міського типу Путила. Спочатку до лікарні поступили 11 осіб з ознаками гострого гастроентероколіту невстановленої етіології, а згодом їх кількість збільшилася до 50 осіб.
Серед постраждалих є дев’ять дітей. Усі вони 30 вересня гуляли на весіллі в одному з ресторанів Путили.
Іще одне повідомлення правоохоронці отримали з селища міського типу Красноїльська. Тут на святкуванні весілля в одному з ресторанів отруїлися шестеро осіб, серед яких восьмирічна дитина.
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Наразі стан постраждалих стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.
Відомості про події внесли до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), ведуться досудові розслідування.
До слова, у Рівненській області 12 осіб отруїлися солодощами, які придбали в одному з магазинів.