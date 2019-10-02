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Вдарила телефоном: на Закарпатті 10-річна дівчинка розбила голову однокласниці (18+)

На Закарпатті п’ятикласниці із села Вишково влаштували бійку на перерві.

Вдарила телефоном: на Закарпатті 10-річна дівчинка розбила голову однокласниці (18+)

На Закарпатті 10-річна Кароліна так лупцювала однокласницю телефоном, що розбила їй голову. У школярки розтята голова, скривавлена одежа.

Дівчинка розповідає, що її однокласниця Кароліна побила її в школі на перерві, на очах інших учнів. Конфлікт, каже, стався через те, що одна образила маму іншої. Слово проти слова, і, розповідає, Кароліна почала бити її телефоном. Два удари по голові. Аліна впала на підлогу.

– Вона була в крові, хвилювала, боялася. Мені ніхто нічого не сказав, мама навіть не прийшла вибачитися. Дитина боїться йти до школи. Боїться дівчинки цієї, – каже мама постраждалої школярки.

Після бійки Аліна не ходить до школи. Навчається вдома, з мамою.

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Поспілкуватися із однокласниками дівчат, які були свідками конфлікту, журналістам не дозволили. Та й сама класна керівниця – неговірка. Каже, вона не бачила тієї бійки на перерві. А в поясненнях директору написала все, що дізналася від дітей.

Не схотіла пояснити поведінку своєї доньки й мати Кароліни.

Після бійки до школи відрядили комісію з районного відділу освіти. Все перевірили й постановили – Кароліна може відвідувати школу. І порадили батькам знайти шляхи примирення. Та мати Аліни невблаганна, вимагає аби доньчину кривдницю перевели до іншого класу.

Розслідували цей випадок і в поліції. Батькам кривдниці оголосили попередження за неналежне виховання.

До речі, у Закарпатській області учень першого класу впав у вигрібну яму шкільного туалету.

Джерело: Вікна новини

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