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Відгуляли весілля: на Буковині сталося масове отруєння

На Буковині сталося масове отруєння після весілля, до лікарні госпіталізовано 13 осіб.

Відгуляли весілля: на Буковині сталося масове отруєння

До інфекційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 13 осіб з них чотири дитини.

Напередодні всі потерпілі вживали їжу під час святкування весілля у ресторані Маріанна в смт Красноїльськ Сторожинецького району.

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Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 1 жовтня у Чернівецькій області зафіксували отруєння 56 осіб, серед яких є діти. Постраждалі гуляли на різних весіллях.

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