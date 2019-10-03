На Буковині сталося масове отруєння після весілля, до лікарні госпіталізовано 13 осіб.

До інфекційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 13 осіб з них чотири дитини.

Напередодні всі потерпілі вживали їжу під час святкування весілля у ресторані Маріанна в смт Красноїльськ Сторожинецького району.

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Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 1 жовтня у Чернівецькій області зафіксували отруєння 56 осіб, серед яких є діти. Постраждалі гуляли на різних весіллях.