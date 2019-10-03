У Києві в під’їзді власного будинку знайшли повішеного хлопця, який напередодні посварився з батьками.
3 жовтня в Києві за адресою вулиця Новопольова, 97-А стався трагічний інцидент. Між шостим і сьомим поверхами знайшли повішеного хлопця.
21-річний хлопець проживав у цьому ж будинку, ще вночі він поспілкувався з батьками, а після цього пішов з квартири. Вранці, коли батько вийшов покурити, то виявив сина повішеним.
Чоловік викликав екстрені служби, але лікарям залишалося лише констатувати смерть.
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Під час огляду тіла було знайдено передсмертну записку, зміст якої не розкривають.
До слова, на Закарпатті п’ятикласниці з села Вишково влаштували бійку на перерві.
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