У Чернівецькій області під час святкування весілля у ресторані отруїлися 72 особи, з них 18 дітей.

Після святкування весілля в ресторані Оскар смт Путила Чернівецької області у лікарні опинилося 72 людини, з них 18 дітей. Всі вони госпіталізовані з ознаками харчового отруєння.

Постраждалі вживали їжу на святкуванні весілля 29-30 вересня.

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Разом з тим, масове отруєння сталося у іншому селі Чернівецької області. Станом на 7 годину 5 жовтня в інфекційному відділенні Сторожинецької ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 4 дитини).

Всі вони 29 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані Маріанна в смт Красноїльськ.

До речі, в Черкасах семеро людей потрапили до лікарні після проведення в їхньому будинку інсектиційних робіт.