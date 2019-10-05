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Отруїлися на весіллі: у Чернівецькій області до лікарні потрапили 72 людини

У Чернівецькій області під час святкування весілля у ресторані отруїлися 72 особи, з них 18 дітей.

Отруїлися на весіллі: у Чернівецькій області до лікарні потрапили 72 людини

Після святкування весілля в ресторані Оскар смт Путила Чернівецької області у лікарні опинилося 72 людини, з них 18 дітей. Всі вони госпіталізовані з ознаками харчового отруєння.

Постраждалі вживали їжу на святкуванні весілля 29-30 вересня.

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Разом з тим, масове отруєння сталося у іншому селі Чернівецької області. Станом на 7 годину 5 жовтня в інфекційному відділенні Сторожинецької ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 16 осіб (з них 4 дитини).

Всі вони 29 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані Маріанна в смт Красноїльськ.

До речі, в Черкасах семеро людей потрапили до лікарні після проведення в їхньому будинку інсектиційних робіт.

Джерело: ДСНС

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