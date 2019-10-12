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Факти / Надзвичайні події

У Полтаві на жінку напала зграя собак: поліція відбивалась сльозогінним газом

У Полтаві правоохоронцям довелося відбивати сльозогінним газом жінку від зграї собак, яка на неї напала.

У Полтаві на жінку напала зграя собак: поліція відбивалась сльозогінним газом

До полтавської поліції зателефонувала свідок того, як поблизу ставка на вулиці Лесі Українки зграя собак напала на жінку.

Інспектори почули стогін жінки та прохання про допомогу, а також гавкіт собак.

Постраждалу знайшли в чагарниках, тіло якої шматувала зграя собак, чисельністю до 7 особин.

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Тварини поводилися агресивно та напали на працівників поліції. Аби захистити життя потерпілої, відбити напад та відігнати розлючену зграю, інспектори застосували сльозогінний газ.

Першу допомогу до приїзду швидкої постраждалій надавали правоохоронці.

Раніше Факти ICTV писали, що у Івано-Франківську дівчата-підлітки побили свою ровесницю, після чого виклали відео в соцмережі.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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