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Запакував у цукерки: на Волині чоловік намагався вивезти у Польщу сильнодіючі препарати

Столичні правоохоронці зупинили контрабанду сильнодіючих речовин, які були сховані в коробках з-під цукерок.

Запакував у цукерки: на Волині чоловік намагався вивезти у Польщу сильнодіючі препарати

Поліція Києва затримала уродженця Чернігівської області під час спроби контрабанди сильнодіючих речовин.

Затриманий чоловік намагався перевезти на рейсовому автобусі через митний пост Ягодин Волинської області на територію Республіки Польщі понад 1,8 тис. пігулок сильнодіючих лікарських засобів з метою подальшого збуту.

Запакував у цукерки: на Волині чоловік намагався вивезти у Польщу сильнодіючі препарати / 3 фотографии

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Медпрепарати він сховав у коробки з-під цукерок.

Зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, українські правоохоронці разом з польськими та британськими колегами викрили контрабандистів цигарок в ЄС.

Джерело: прокуратура Києва

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