У Києві поліція затримала маніяка, який місяць тероризував чоловіків Троєщини.

У Києві співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який більше місяця орудував на Троєщині. Він нападав з ножем на чоловіків різного віку. Від його дій постраждав 26-річний хлопець. На вулиці Курнатовського невідомий завдав йому ножові поранення в область плеча і ключиці. Потерпілий був доставлений до лікарні.

Через кілька тижнів надійшло ще одне повідомлення. Цього разу на вулиці Райдужній злочинець завдав ножові поранення шиї 22-річному жителю Дніпровського району. За подібних обставин постраждав і 56-річний чоловік. Він розповів, що невідомий нападав ззаду, кілька разів ударив його в спину предметом, схожим на ніж.

А біля під’їзду будинку на вулиці Петра Вершигори знайшли мертвим 69-річного чоловіка. Він загинув від колото-різаної рани шиї.

Під час допиту потерпілих поліцейські отримали прикмети незнайомця, які збігалися між собою. Був складений фотопортрет троєщинського маніяка.

Щоб затримати злочинця поліцейські постійно прочісували вулиці району і переглядали камери відеоспостереження. Також перевіряли на причетність раніше судимих ​​за аналогічні злочини місцевих жителів.

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Через деякий час у поліції встановили особу підозрюваного. Нападником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. Він проживав разом з батьками, у червні його виписали з психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПКУ, він дає свідчення поліцейським. Йому також оголосили про підозру у вчиненні кількох злочинів. Зараз готуються матеріали для обрання зловмиснику запобіжного заходу.











Нападав з ножем на чоловіків: у Києві затримали троєщинського маніяка / 3 фотографии

Нагадаємо, що кияни не зволікали і склали фоторобот маніяка, який нападав на чоловіків на Троєщині.