В Одесі група чоловіків зґвалтувала двох дівчат 15 і 17 років з Біляївки.

Дві дівчини 15 і 17 років з Біляївки Одеської області познайомилися в соціальних мережах з чоловіком і домовилися поїхати в Одесу погуляти.

Він заїхав за ними на автомобілі ВАЗ червоного кольору. Замість Одеси чоловік завіз дівчат в одноповерховий будинок на вулиці Довгій, де, за інформацією ЗМІ, їх зґвалтували 10 чоловіків.

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У поліції поки не коментують ситуацію, але підтвердили, що до них звернулася одна з ймовірних неповнолітніх жертв і розповіла про зґвалтування кількома чоловіками.

За фактом відкрито провадження за ст. 152 ч. 3 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі-оперативні дії.

Раніше 16-річна жителька міста Тараща повідомила у поліцію, що у лісі її побив та зґвалтував батько.

Джерело: 048.ua