PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

10 чоловіків зґвалтували двох дівчат в Одесі – ЗМІ

В Одесі група чоловіків зґвалтувала двох дівчат 15 і 17 років з Біляївки.

10 чоловіків зґвалтували двох дівчат в Одесі – ЗМІ

Дві дівчини 15 і 17 років з Біляївки Одеської області познайомилися в соціальних мережах з чоловіком і домовилися поїхати в Одесу погуляти.

Він заїхав за ними на автомобілі ВАЗ червоного кольору. Замість Одеси чоловік завіз дівчат в одноповерховий будинок на вулиці Довгій, де, за інформацією ЗМІ, їх зґвалтували 10 чоловіків.

Читайте:  У лісі під Києвом батько зґвалтував доньку

У поліції поки не коментують ситуацію, але підтвердили, що до них звернулася одна з ймовірних неповнолітніх жертв і розповіла про зґвалтування кількома чоловіками.

За фактом відкрито провадження за ст. 152 ч. 3 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі-оперативні дії.

Раніше 16-річна жителька міста Тараща повідомила у поліцію, що у лісі її побив та зґвалтував батько.

Джерело: 048.ua

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка