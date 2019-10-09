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Факти / Надзвичайні події

Б’є ножем у спину і шию: у Києві місяць орудує маніяк

У Києві на житлових масивах Райдужний і Воскресенка близько місяця орудує маніяк. А у мережі навіть склали фоторобот злочинця.

Б’є ножем у спину і шию: у Києві місяць орудує маніяк

У мережі з’явилися прикмети маніяка, який близько місяця орудує у Києві. Він нападає з ножем на чоловіків.

– Уже четвертий напад на чоловіків до 60 років на Воскресенці-Райдужна за останні три тижні, почерк божевільного однаковий. До 20.00 виходить на полювання з ножем, безпричинно у темному місці підбігає і завдає великим ножем удари в область спини, але тепер він б’є у шию та обличчя, як на вул. Вершигори. Людина небезпечна і непередбачувана, – йдеться на сторінці ГО Автопатруль Майдан.

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У поліції не підтвердили цю інформацію, але і не спростували її.

– Слідчий заборонив розкривати які-небудь подробиці. Без пояснення причин, – говорить прес-офіцер Дніпровського управління поліції Анна Шевчук.

Однак кияни не зволікали і склали фоторобот маніяка. Повідомляється, що чоловікові на вигляд 40-45 років, зріст приблизно 175-180 сантиметрів. Маніяк щільної статури, має середній ніс (ніздрі трохи широкі), вузькі губи, трохи повні щоки.

фоторобот маніяка райдужний

Ще однією особливістю маніяка є окуляри в оправі світлого кольору прямокутної форми. Одягнений у матерчату кофту бежевого кольору з косими об’ємними кишенями, темні прямі штани або джинси, кросівки світлого кольору, на голові бейсболка темного кольору. Під час ходьби злегка сутулиться.

Жителі масиву вирішили створити вечірній патруль.

До речі, у Дніпропетровській області 47-річний чоловік здійснював розпусні дії щодо 9-річної дівчинки.

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