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Факти / Надзвичайні події

У лобовому зіткненні на Львівщині загинула людина, четверо постраждали

Внаслідок зіткнення двох автівок на Львівщині загинула одна людина, ще четверо постраждали.

У лобовому зіткненні на Львівщині загинула людина, четверо постраждали

18 жовтня на Львівщині у Пустомитівському районі сталася ДТП, внаслідок якої загинула 47-річна жінка.

На кільцевій дорозі біля села Солонка сталося зіткнення автомобіля Renault під керуванням 50-річного жителя села Спас на Прикарпатті та автомобіля Volkswagen під керуванням 20-річного жителя села Липівці на Львівщині.

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Внаслідок ДТП одна пасажирка померла на місці пригоди. Водії автомобілів та двоє пасажирів автомобіля Volkswagen отримали тілесні ушкодження і госпітазовані в лікарню.

Раніше Факти ICTV писали, що на Старокиївському шосе в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автомобіля Волга.

Джерело: департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

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