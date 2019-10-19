У Хмельницькому 24-річна дівчина намагалася продати новонароджену дитину за 10 тис. грн.

Правоохоронцям Хмельницька зателефонувала мати 24-річної дівчини і повідомила, що її дочка хоче продати свою новонароджену дитину.

Оксана завагітніла на заробітках у Польщі, а коли повернулася в Україну, робити аборт було вже пізно. Дівчина вирішила залишити дитину в пологовому будинку і для цього поїхала до Вінниці. Там вона познайомилася з Аліною, яка давно лікувалася від безпліддя.

Читайте: У Києві викрили клініку, яка торгувала дітьми

Жінки придумали план, як уникнути довгої та стомлюючої процедури усиновлення. Породілля протягом трьох місяців жило в готелі і відвідувало приватну клініку, яку оплачувала Аліна. Під час пологів Оксана поступила в лікарню за підробленими документами – з ксерокопією паспорта Аліни і своєю фотографією.

За словами лікаря, якого звинувачують у сприянні продажу дитини, Оксана надійшла до лікарні на партнерські пологи. У палату її поклали разом з Аліною. До слова, під час пологів саме вона перерізала пуповину. Також в палаті був і чоловік жінки.

Поліція встановила, що за підробку документів лікар отримала $2 тис., а Оксана за продаж дитини – 10 тис. грн.

За фактом відкрито кілька кримінальних проваджень. Зокрема, за статтями торгівля людьми і підробка документів.

Оксана збирається написати відмову на новонароджену дівчинку, а Оксана удочерити її вже законним способом, який займе мінімум півроку.

Раніше Факти ICTV писали, що у Хмельницькому жінка планувала продати 15-річну доньку у сексуальне рабство.