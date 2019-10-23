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Факти / Надзвичайні події

Лобове зіткнення на Миколаївщині: сім потерпілих і одна жертва

На Миколаївщині сталося лобове зіткнення автомобілів, унаслідок чого одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження.

поліція

Уночі 22 жовтня в Миколаївські області на шляху Благовіщенське – Миколаїв зіткнулися автомобілі Mercedes Vito, у якому перебували шестеро осіб, та Fiat Qubo з водієм та пасажиром.

Внаслідок аварії госпіталізовано сім осіб, а один пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

Читайте:  У лобовому зіткненні на Львівщині загинула людина, четверо постраждали

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше, у Миколаєві застрелили трьох працівників автозаправної станції.

Джерело: Нацполіція

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