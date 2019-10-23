У поліцію Києва повідомили про вчинення сексуальних злочинів щодо двох дітей 10 та 11 років.
Поліцейським повідомили, що у під’їзді будинку на вулиці Червонопільській у Подільському районі чоловік чіплявся до 10-річної дівчинки, торкався її тіла.
Зловмисник втік лише після того, як дівчинка вирвалася з його рук.
Чоловік має зріст приблизно 150 см, худорляву тілобудову. У нього коротке темне волосся.
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Він носив навушники на голові і був одягнений у:
- темно-синю кофту з капюшоном;
- темно-сині джинси;
- білі кросівки.
Крім того, підозрюваний не вимовляє літеру Р.
У правоохоронні органи також повідомили, що на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі в арці одного з будинків чоловік вчинив розпусні дії щодо 11-річної дівчинки, оголивши свій статевий орган.
Розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення неповнолітніх).
Особи причетних до злочинів встановлюються.
До слова, У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні дітей у приміщенні школи.