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Факти / Надзвичайні події

На Одещині жінка обікрала 4-річну дитину з інвалідністю

В Одеській області жінка викрала телефон у 4-річної дитини з інвалідністю.

На Одещині жінка обікрала 4-річну дитину з інвалідністю

У сільському магазині в Біляївському районі Одеської області, побачивши у візочку дівчинку з телефоном, одеситка деякий час крутилася навколо, відволікаючи її увагу, а коли маленька відклала ґаджет, то забрала його і швидко пішла геть.

– Я залишила доньку всього на кілька хвилин – відійшла до каси купити води. Щоб вона не плакала, залишила свій мобільний. Дитина не рухається і має проблеми з зором, а музика на телефоні її заспокоює. Коли ж повернулася, його вже не було. А коли зрозуміла, що його вкрали, була шокована, – розповідає мати дитини.

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За вчинене 44-річній жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

– Коли ми знайшли зловмисницю та з’ясували, що вона і сама – мати трьох дітей, а телефон вкрала, бо нібито випила зайвого, – розповіли у поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області  викрали тримісячну дитину.

Джерело: Нацполіція

Фото: Unsplash

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