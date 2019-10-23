У Львові в гуртожитку Ставропігійського вищого професійного училища студентка розпилила перцевий газ, внаслідок чого постраждали 12 студентів.
У лікарні залишаються семеро студентів віком 15-17 років, четверо з них – у реанімації, троє — у терапевтичному відділенні.
Решту потерпілих відпустили лікуватися амбулаторно.
У поліції повідомили, що газ дівчина розпилила випадково.
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Балончик Перець-4 вона взяла у кімнаті свого знайомого, коли прийшла взяти зарядний пристрій для телефону.
Студентка подумала, що в балончику парфуми і розпилила його.
Поліція вирішує, чи варто відкривати кримінальне провадження.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що через розпилення газу у школі Черкас постраждали 19 дітей.