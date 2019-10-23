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Факти / Надзвичайні події

Переплутала з парфумами: у Львові студентка розпилила газ в гуртожитку

У Львові в гуртожитку Ставропігійського вищого професійного училища студентка розпилила перцевий газ, внаслідок чого постраждали 12 студентів.

газовий балончик

У лікарні залишаються семеро студентів віком 15-17 років, четверо з них – у реанімації, троє — у терапевтичному відділенні.

Решту потерпілих відпустили лікуватися амбулаторно.

У поліції повідомили, що газ дівчина розпилила випадково.

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Балончик Перець-4 вона взяла у кімнаті свого знайомого, коли прийшла взяти зарядний пристрій для телефону.

Студентка подумала, що в балончику парфуми і розпилила його.

Поліція вирішує, чи варто відкривати кримінальне провадження.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що через розпилення газу у школі Черкас постраждали 19 дітей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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