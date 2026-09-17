Україна наближається до важливих кадрових дедлайнів у Центральній виборчій комісії та Конституційному Суді.

Про це заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Коли спливають повноваження складу ЦВК

За словами Айвазовської, повноваження нинішнього складу Центральної виборчої комісії спливають 3 жовтня.

Зараз дивляться

ЦВК є постійно діючим органом, який відповідає за підготовку та адміністрування виборчого процесу.

Якщо парламент вчасно не врегулює питання через перезапуск або розширення повноважень, за оцінкою голови ОПОРИ, може виникнути інституційний вакуум у структурі, яка має організовувати повоєнні вибори.

Чому КСУ може втратити кворум

Ще один кадровий ризик Айвазовська пов’язує з Конституційним Судом України.

У листопаді закінчуються повноваження одного із суддів КСУ, а навесні наступного року – ще одного.

За словами Айвазовської, якщо добір нових суддів не завершать вчасно і у складі КСУ залишиться менш як 12 осіб, суд втратить кворум і не зможе функціонувати.

Вона наголосила, що саме Конституційний Суд має право тлумачити Конституцію та оцінювати питання рівності прав виборців і законності процедур.

Тому, за оцінкою Айвазовської, для майбутніх політичних процесів Україні потрібні як дієздатна Центральна виборча комісія, так і повноважний Конституційний Суд.

– Дискутувати про вибори можна скільки завгодно, але без повноважного Конституційного Суду та дієздатної ЦВК будь-які політичні процеси перетворяться на юридичний хаос, – підсумувала вона в інтерв’ю РБК-Україна.

Нагадаємо, Айвазовська також заявила, що корупційні проблеми та недоліки державного управління в Україні не означають, що чинні органи влади втратили легітимність.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.