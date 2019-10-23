Поліцейські знайшли немовля, яке було викрадене у смт Коцюбинське і затримали викрадачку.
Правоохоронцям Київської області вдалося розшукати легковий автомобіль, на якому у невідомому напрямку вивезли викрадене раніше немовля.
Після того, як авто знайшли, було допитано його водія. Дитина жива і неушкоджена, згодом її мають оглянути лікарі.
Поліцейські встановили особу жінки, яка викрала немовля. Її затримали у Софійській Борщагівці.
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Встановлюються причини викрадення, тривають слідчі дії.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Нагадаємо, 23 жовтня поліція ввела у Київській області план-перехоплення після повідомлення про викрадення тримісячної дитини.
Джерело: Поліція Київської області