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Факти / Надзвичайні події

Їли сиру картоплю та цибулю: в Одесі на вулиці знайшли сімох замерзлих дітей

В Одесі на вулиці знайшли сімох дітей без верхнього одягу, які обідали сирими овочами.

Їли сиру картоплю та цибулю: в Одесі на вулиці знайшли сімох замерзлих дітей

В Одесі жінка звернулася до правоохоронці з повідомленням, що на одній з вулиць Суворовського району гуляють діти без верхнього одягу, дорослих поряд немає.

– Правоохоронці дійсно виявили сімох неповнолітніх віком від одного до шістнадцяти років. Найменший босоніж спав на лавочці, а решта обідала сирою картоплею та цибулею, – розповіли у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Найстаршим виявився 16-річний племінник жінки, яка залишила йому шістьох своїх дітей, а сама з чоловіком кудись пішла, пообіцявши невдовзі повернутися.

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Дітей правоохоронці відвезли до відділку, нагодували та відігріли, а після двох наймолодших направили до лікарні, решту – до центру реабілітації.

– Правоохоронці знайшли і горе-батьків. Ті пояснили, що декілька днів тому приїхали у пошуках кращого життя з Подільського району та орендували житло. Оскільки грошей вистачило ненадовго, напередодні їх вигнали з квартири. Тож батьки залишили дітей з племінником на вулиці, а самі нібито пішли на роботу, – зазначили у поліції.

З батьками поліцейські провели профілактичну роботу. За невиконання обов’язків щодо виховання дітей відносно матері був складений протокол. Долею ж дітей надалі опікуватимуться працівники соціальних служб.

Їли сиру картоплю та цибулю: в Одесі на вулиці знайшли сімох замерзлих дітей / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі жінка з ножем накинулася на своїх дітей, а потім намагалася накласти на себе руки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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