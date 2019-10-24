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Факти / Надзвичайні події

На Рівненщині автобус Варшава-Київ зіткнувся з вантажівкою: один загиблий, троє постраждалих

У Рівненській області на автодорозі Київ-Варшава сталася ДТП за участю рейсового автобуса та вантажівки.

На Рівненщині автобус Варшава-Київ зіткнувся з вантажівкою: один загиблий, троє постраждалих

Автобус Neoplan рухався в напрямку Києва з Варшави. Поблизу села Федорівка у Рівнеській області він зіткнувся з вантажівкою.

В результаті аварії водій автобуса загинув на місці. Ще трьох пасажирів госпіталізували в травматологічне відділення Сарненської лікарні.

На Рівненщині автобус Варшава-Київ зіткнувся з вантажівкою: один загиблий, троє постраждалих / 4 фотографии

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Всього в автобусі перебував 31 пасажир, серед них 13 – підлітки, віком 13-16 років.

Після огляду медиків вони від госпіталізації відмовилися.

Причини аварії встановлюють правоохоронці. Постраждалих пасажирів доставили в місто Сарни Рівненської області.

Раніше Факти ICTV писали про те, що 46 українських туристів потрапили у ДТП в Румунії.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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