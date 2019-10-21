У Румунії мікроавтобус, який перевозив 46 українських туристів, потрапив у ДТП.
У Румунії 21 жовтня перекинувся мікроавтобус, який перевозив українських туристів. Аварія сталася у районі міста Бранешть (повіт Галац).
На щастя, у результаті ДТП жоден з 46 громадян України не постраждав.
За інформацією румунської поліції, транспортний засіб з українськими номерами з’їхав із дороги та влетів у відбійник після чого перекинувся. Вочевидь, швидкість мікроавтобуса була не високою, зазначили правоохоронці.
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Усі українці продовжили свій шлях із Греції до Одеси на іншому автобусі.
Нагадаємо, 19 жовтня в Угорщині мікроавтобус з українцями врізався у дерево.
Джерело: MEDIAFAX
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