У Румунії мікроавтобус, який перевозив 46 українських туристів, потрапив у ДТП.

У Румунії 21 жовтня перекинувся мікроавтобус, який перевозив українських туристів. Аварія сталася у районі міста Бранешть (повіт Галац).

На щастя, у результаті ДТП жоден з 46 громадян України не постраждав.

За інформацією румунської поліції, транспортний засіб з українськими номерами з’їхав із дороги та влетів у відбійник після чого перекинувся. Вочевидь, швидкість мікроавтобуса була не високою, зазначили правоохоронці.

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Усі українці продовжили свій шлях із Греції до Одеси на іншому автобусі.

Нагадаємо, 19 жовтня в Угорщині мікроавтобус з українцями врізався у дерево.

Джерело: MEDIAFAX