У Києві автомобіль BMW збив пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.
У Києві на Великій Кільцевій дорозі водій BMW збив пішохода, який переходив дорогу на переході.
Внаслідок сильного удару обидві гомілки та взуття загиблого розлетілися дорогою.
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Водія BMW госпіталізували, так що правоохоронцям не вдалося з’ясувати обставини ДТП, зокрема, чи працював у цей час світлофор.
Відірвало ноги: у Києві BMW збив пішохода / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті водій квадроциклу збив двох жінок, які стояли на узбіччі.
Джерело: Факти
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