PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Відірвало ноги: у Києві BMW збив пішохода

У Києві автомобіль BMW збив пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Відірвало ноги: у Києві BMW збив пішохода

У Києві на Великій Кільцевій дорозі водій BMW збив пішохода, який переходив дорогу на переході.

Внаслідок сильного удару обидві гомілки та взуття загиблого розлетілися дорогою.

Читайте: На Рівненщині автобус Варшава-Київ зіткнувся з вантажівкою: один загиблий, троє постраждалих

Водія BMW госпіталізували, так що правоохоронцям не вдалося з’ясувати обставини ДТП, зокрема, чи працював у цей час світлофор.

Відірвало ноги: у Києві BMW збив пішохода / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті водій квадроциклу збив двох жінок, які стояли на узбіччі.

Джерело: Факти

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Рівненщині автобус Варшава-Київ зіткнувся з вантажівкою: один загиблий, троє постраждалих
На Рівненщині автобус Варшава-Київ зіткнувся з вантажівкою: один загиблий, троє постраждалих
На Закарпатті квадроцикл в’їхав у натовп – є постраждалі
На Закарпатті квадроцикл в’їхав у натовп – є постраждалі
газовий балончик
Переплутала з парфумами: у Львові студентка розпилила газ в гуртожитку
поліція
Лобове зіткнення на Миколаївщині: сім потерпілих і одна жертва
46 українських туристів потрапили у ДТП в Румунії
46 українських туристів потрапили у ДТП в Румунії
ДТП во льовове
Вибиті зуби та забої: 10 людей постраждали при зіткненні автобусів у Львові
Опинилися у вогняній пастці: у Конго 30 пасажирів згоріли живцем в автобусі
Опинилися у вогняній пастці: у Конго 30 пасажирів згоріли живцем в автобусі
Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом
Відома мотоблогер загинула у ДТП під Києвом
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка