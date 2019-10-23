На Закарпатті водій квадроциклу збив двох жінок, які стояли на узбіччі.

У селищі Кольчино Мукачівського району сталася аварія за участю квадроциклу.

27-річний житель Мукачева на квадроциклі обганяв автобус, який у цей момент розвертався і знаходився на середині проїжджої частини. Через це квадроцикл і наїхав на пішоходів, які стояли на узбіччі. Двох жінок віком 37 та 60 років госпіталізували.

У однієї з них діагностували забої, але після обстеження її відпустили на амбулаторне лікування додому.

Іншу жінку відразу доставили в реанімацію. Лікарі діагностували у неї відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, пошкодження зв’язок правого колінного суглоба з підвивихом, а також забійні рани.

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За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими.

Правоохоронці з’ясовують, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, у результаті якої постраждали дві жінки.

До речі, під час перегонів у Черкасах машина виїхала за межі траси і збила глядача.

Джерело: Mukachevo.net