Поблизу станції метро Житомирська у Києві 46-річний чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував та пограбував студентку.

Чоловік побачив дівчину на вулиці поблизу метро Житомирська і пішов слідом.

Коли студентка зайшла до безлюдного місця на території навчального закладу, він пригрозив їй ножем та пістолетом, забрав золоті прикраси, а потім ще й зґвалтував.

Оперативники, які приїхали на виклик, швидко затримали підозрюваного.

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Ним виявися 46-річний киянин, який уже мав судимості за розбійний напад та грабунок. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Чоловіка також підозрюють у спробі пограбування на вулиці Стуса.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбійний напад), ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) ККУ.







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