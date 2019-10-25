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Приставив ножа до горла: киянин зґвалтував студентку біля метро

Поблизу станції метро Житомирська у Києві 46-річний чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував та пограбував студентку.

Біля метро киянин зґвалтував студентку

Чоловік побачив дівчину на вулиці поблизу метро Житомирська і пішов слідом.

Коли студентка зайшла до безлюдного місця на території навчального закладу, він пригрозив їй ножем та пістолетом, забрав золоті прикраси, а потім ще й зґвалтував.

Оперативники, які приїхали на виклик, швидко затримали підозрюваного.

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Ним виявися 46-річний киянин, який уже мав судимості за розбійний напад та грабунок. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Чоловіка також підозрюють у спробі пограбування на вулиці Стуса.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбійний напад), ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) ККУ.

Приставив ножа до горла: киянин зґвалтував студентку біля метро / 2 фотографии

Влітку у Києві невідомий зґвалтував 47-річну жінку у хостелі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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