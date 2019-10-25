У Київській області на Білоцерківщині і Макарівщині сталися дві смертельні ДТП.

Поблизу села Томилівка чоловік не впорався з керуванням автомобілем, у результаті чого транспортний засіб виїхав на узбіччя, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

Від удару водій отримав травми не сумісні з життям і загинув на місці ДТП.

Ще один чоловік загинув на 62 км траси Київ-Чоп, де його збила автівка на неосвітленій ділянці дороги. Загиблий переходив дорогу у невстановленому місці.

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На Броварщині на електроопору наїхав водій моторолера, який не зміг впоратися з керуванням. Схожий випадок стався в Переяслав-Хмельницькому, але там в електроопору врізалося авто.

Водії транспортних засобів отримали численні травми і були госпіталізовані.

Крім того, на 28 км автодороги Київ-Знам’янка зіткнулися два авто, оскільки водій не надала перевагу у русі іншому транспортному засобу під час виїзду з другорядної дороги на головну.

Водії отримали тілесні ушкодженнями різного ступеня і були доставлені до лікарні.











У Київській області в ДТП загинули дві людини / 3 фотографии

За фактами ДТП відкрили кримінальні провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

До слова, У Києві на Великій Кільцевій дорозі авто збило пішохода, який переходив дорогу.