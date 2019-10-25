У Новомосковську Дніпропетровської області з 22 жовтня шукають 10-річного Богдана Носкова, який пішов на спортивну секцію з футболу і не повернувся додому.

Поліція Новомосковська вже третю добу розшукує 10-річного Богдана Носкова.

Востаннє хлопчика бачили 22 жовтня. Близько 16.00 він пішов на спортивну секцію з футболу до школи №7.

На вигляд йому 8-9 років, волосся світле коротке, очі блакитні, зріст близько 150 см. На ньому був спортивний костюм темного кольору та сіра куртка.

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Відомо, що після занять Богдан вийшов зі школи, і згодом схожого хлопчика бачили біля заправки, коли він ішов у напрямку центра міста. Але додому дитина так і не повернулася.

Після триденних пошуків батько звернувся до всіх небайдужих з проханням звернути увагу на прикмети сина та повідомили будь-яку інформацію, яка б допомогла його знайти.

До пошуків залучені кінологи, військові та волонтери.

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