У Києві вночі сталася пожежа в одному з кафе на території парку культури та відпочинку Гідропарк.

Пожежа у закладі громадського харчування у Гідропарку виникла близько 1.30.

Столичні рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що займання сталося у п’яти окремо розташованих дерев’яних будиночках.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося під ранок – о 3.12. На щастя, ніхто не постраждав, бо вночі заклад закритий.

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На місці працювали 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 бійців ДСНС.

Повністю згоріли два будиночки, частково пошкоджено три.

Причина займання наразі з’ясовується.











У Гідропарку у Києві згоріло кафе / 3 фотографии

Нагадаємо, у вересні у Києві на острові Долобецький сталася пожежа у клубі Bora Bora Beach Club.