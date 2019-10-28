У Києві вночі сталася пожежа в одному з кафе на території парку культури та відпочинку Гідропарк.
Пожежа у закладі громадського харчування у Гідропарку виникла близько 1.30.
Столичні рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що займання сталося у п’яти окремо розташованих дерев’яних будиночках.
Повністю ліквідувати пожежу вдалося під ранок – о 3.12. На щастя, ніхто не постраждав, бо вночі заклад закритий.
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На місці працювали 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 бійців ДСНС.
Повністю згоріли два будиночки, частково пошкоджено три.
Причина займання наразі з’ясовується.
У Гідропарку у Києві згоріло кафе / 3 фотографии
Нагадаємо, у вересні у Києві на острові Долобецький сталася пожежа у клубі Bora Bora Beach Club.
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