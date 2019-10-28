На Житомирщині з опіками госпіталізовано 4-річного хлопчика, який перелив на себе окріп.

У Коростенському районі Житомирської області з опіками обличчя, шиї та грудей до реанімації госпіталізовано 4-річного хлопчика.

Попередньо встановлено, що дитина отримала травми 25 жовтня увечері. Хлопчик, граючись, випадково перекинув на себе скляну банку з окропом, що стояла на холодильнику.

У родині, крім нього, є ще двоє братів, дітей виховують 30-річний батько та 25-річна матір.

– У результаті події хлопчик отримав термічні опіки, однак за необхідною дитині медичною допомогою батьки звернулись лише через добу, коли стан малого суттєво погіршився, – йдеться у повідомленні.

Медики кажуть, що у дитини тяжкі опіки та шок.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за злісне невиконання обов’язків під час догляду за дитиною, що карається ув’язненням терміном від двох до п’яти років.

За даними правоохоронців, родина перебувала під супроводом соціальних служб. Нині з нею працюють ювенальні інспектори поліції.

Раніше у Львівській області дворічна дитина впала у каструлю з окропом.