Голова Верховної Ради Дмитро Разумков просить комітет з нацбезпеки розглянути надзвичайну ситуацію біля Балаклії.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зібрав Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки для розгляду ситуації з вибухами на складах біля Балаклії.

– Це дійсно серйозна ситуація, тому я звертаюся до народних депутатів України, представників комітету з питань оборони зібратися і провести засідання, – сказав Разумков.

Читайте: Розліт уламків 20-30 метрів: відео вибухів у Балаклії

Як повідомлялося, вибухи в Балаклії сталися приблизно о 14.30 15 листопада. У Міноборони запевнили, що на території складів відбувалася планова утилізація боєприпасів.

Незважаючи на те, що знищення снарядів було контрольованим, через вибухи загинули сапери-військослужбовці.