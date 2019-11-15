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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Балаклії: Разумков скликав комітет з нацоборони

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков просить комітет з нацбезпеки розглянути надзвичайну ситуацію біля Балаклії.

Вибухи у Балаклії: Разумков скликав комітет з нацоборони

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зібрав Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки для розгляду ситуації з вибухами на складах біля Балаклії.

– Це дійсно серйозна ситуація, тому я звертаюся до народних депутатів України, представників комітету з питань оборони зібратися і провести засідання, – сказав Разумков.

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Як повідомлялося, вибухи в Балаклії сталися приблизно о 14.30 15 листопада. У Міноборони запевнили, що на території складів відбувалася планова утилізація боєприпасів.

Незважаючи на те, що знищення снарядів було контрольованим, через вибухи загинули сапери-військослужбовці.

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